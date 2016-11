Doden bij crash politiehelikopter Rio

RIO DE JANEIRO - Zeker vier agenten zijn om het leven gekomen toen een politiehelikopter neerstortte Rio de Janeiro. Dat gebeurde na een dag vol zware gevechten tussen de politie en vermeende criminelen in een sloppenwijk die bekendstaat als de Stad van God, berichtten lokale media.

Door ANP - 20-11-2016, 0:59 (Update 20-11-2016, 0:59)

Het is nog onduidelijk of het toestel zaterdagavond (lokale tijd) uit de lucht is geschoten, of dat andere factoren een rol speelden. Het lukte drugscriminelen in 2009 nog een politiehelikopter neer te halen in de Braziliaanse miljoenenstad. Twee bemanningsleden overleefden die crash niet.

De politie kreeg de afgelopen jaren steeds meer grip op de sloppenwijken in Rio en kon drugscriminelen en andere bendes vaal verdrijven. Uit overheidscijfers blijkt echter dat de criminaliteit weer in de lift zit. De stad gaat gebukt onder een economische crisis, met stijgende werkloosheid tot gevolg.