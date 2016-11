Indiase militairen gedood in hinderlaag

DIBRUGARH - Zeker drie Indiase militairen zijn om het leven gekomen toen hun konvooi in een hinderlaag reed in de noordoostelijke deelstaat Assam. Aanvallers openden volgens The Times of India het vuur met onder meer automatische geweren en raketwerpers.

Door ANP - 20-11-2016, 3:29 (Update 20-11-2016, 3:29)

Het konvooi was onderweg naar de stad Digboi toen guerrillastrijders de aanval openden. Ze gebruikten explosieven om een legertruck op te blazen. Daarna schoten ze op militairen in een jeep. Drie soldaten overleefden de aanval niet; vier anderen raakten ernstig gewond.

Het gaat volgens de krant om een van de grootste aanvallen op veiligheidstroepen in Assam in zeker twintig jaar. Volgens de autoriteiten zitten vermoedelijk lokale separatisten achter de verrassingsaanval. Het leger liet weten een grote operatie op touw te hebben gezet om de daders op te sporen.