ANP Zeker 90 doden door treinongeluk in India

NEW DELHI - Ten minste negentig mensen zijn zondag (lokale tijd) om het leven gekomen door een treinongeval in Uttar Pradesh, een deelstaat in het noorden van India. In de buurt van Pukhrayan, 65 kilometer ten zuiden van de industriestad Kanpur, liepen in de vroege ochtend veertien wagons uit de rails.

Door ANP - 20-11-2016, 5:43 (Update 20-11-2016, 8:54)

Volgens de politie loopt het dodental vermoedelijk nog verder op. In de ontspoorde wagons zitten volgens een hoge spoorwegfunctionaris ,,nog veel passagiers vast''. Inmiddels zijn 105 gewonden uit het wrak gehaald. De slachtoffers die er het ergst aan toe waren zijn naar ziekenhuizen in Kanpur gebracht. De autoriteiten hadden voor hun vervoer snel ruim dertig ambulances ter plaatse.

Het is nog onduidelijk waardoor de trein, die van Patna op weg was naar Indore, ontspoorde. Bronnen zeiden tegen The Times of India dat de crash werd veroorzaakt door schade aan het spoor. Onderzoek moet uitwijzen of dat klopt. De Indiase spoorwegen vervoeren dagelijks zo'n 20 miljoen passagiers, maar hebben een slechte reputatie op het gebied van veiligheid. Vorig jaar kwamen bij een ander treinongeval in Uttar Pradesh 39 mensen om het leven.