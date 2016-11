Merkel wil bondskanselier blijven

BERLIJN - Bondskanselier Angela Merkel wil de Duitse regering blijven leiden en wil leider van de christendemocratische CDU blijven. Dit hebben mensen uit het CDU-partijbestuur zondag bevestigd tegenover persbureau DPA.

Door ANP - 20-11-2016, 13:49 (Update 20-11-2016, 14:03)

Het bestuur is zondag in besloten vergadering in Berlijn bijeen. Verwacht wordt dat Merkel later op de dag op een persconferentie officieel bekendmaakt dat ze haar baan wil houden en de verkiezingen in september volgend jaar als lijsttrekker in wil. Het CDU-partijcongres kiest dinsdag 6 december in Essen de nieuw partijleiding.

Merkel ligt onder vuur, ook bij Duitse christendemocraten, maar een alternatief voor de 62-jarige Merkel is volgens Duitse media niet voorhanden. De golf van kritiek op haar vluchtelingenbeleid heeft haar populariteit in algemene zin niet aangetast.

Merkel is al bondskanselier sinds 22 november 2005 en leidt de CDU sinds 2000. Als Merkel zoals verwacht op het congres in Essen weer tot leider wordt gekozen, maakt ze kans de recordhouders in het bondskanselierschap te overtreffen. Bij een verkiezingsoverwinning van de CDU treedt Merkel in 2017 in haar twaalfde jaar als bondskanselier opnieuw aan. Recordhouder Helmut Kohl was zestien jaar de Duitse premier (1982-1998) en CDU-medeoprichter Konrad Adenauer bekleedde de post veertien jaar lang (1949-1963).