ANP Erdogan richt blik op Rusland en China

ISTANBUL - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de blik op het oosten gericht nu toetreding tot de EU verder weg lijkt dan ooit. Hij noemde Rusland en China in de zondageditie van de krant Hürriyet een alleszins redelijk alternatief.

Door ANP - 20-11-2016, 14:44 (Update 20-11-2016, 14:44)

Erdogan deed zijn uitspraken tijdens de terugvlucht uit Oezbekistan. Hij zei zich te kunnen voorstellen dat Turkije aansluiting zoekt bij het samenwerkingsverband SCO in Shanghai, waarin de Russen en Chinezen een dominante rol spelen. In een eerder onderhoud met Russische president Vladimir Poetin was dat al aan de orde gekomen.

Erdogan hekelde opnieuw de aarzelende houding van Europa. ,,De EU houdt ons al 53 jaar aan het lijntje.'' Hij wees ook nog maar eens de kritiek op zijn harde optreden na de mislukte staatsgreep, met het oppakken of ontslaan van duizenden overheidsdienaren en vergaande persbreidel, van de hand.