ANP Pence niet beledigd door musicalcast

WASHINGTON - De Amerikaanse aankomende vicepresident Mike Pence is niet beledigd door opmerkingen aan zijn adres van de cast van de Broadway-musical Hamilton. Tegen de zender Fox News zei Pence zondag dat hij geen excuses gaat eisen.

Door ANP - 20-11-2016, 17:20 (Update 20-11-2016, 17:20)

Pence sprak lovende woorden over de show en adviseerde om de musical te gaan zien.

De aankomende vicepresident bezocht de musical vrijdagavond en was na afloop bezig te vertrekken, toen acteur Brandon Victor Dixon namens de multiraciale en multiculturele cast het woord tot hem richtte. In een verklaring sprak Dixon namens de medewerkers zorg en ongerustheid uit over de nieuwe regering. ,,Wij hopen dat deze show u inspireert om onze Amerikaanse waarden hoog te houden en u in te zetten voor ons allemaal.''

Aanstaand president Donald Trump brieste daarna op Twitter dat Pence in het theater werd ,,lastiggevallen'' en dat de cast zich ,,erg grof'' had gedragen. Daarvoor verlangde hij excuses. Zelf zei Pence dat de mensen gaan zien dat Trump een president voor alle mensen zal zijn.