ANP Sarkozy uitgeschakeld in voorverkiezingen

PARIJS - De voorverkiezingen bij de centrumrechtse partij Les Républicains in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen zijn voor het voormalige staatshoofd Nicolas Sarkozy op een deceptie uitgelopen. Hij eindigde op de derde plek. In de tweede ronde komende zondag gaat de strijd tussen de voormalige premiers François Fillon en Alain Juppé.

Door ANP - 20-11-2016, 21:46 (Update 20-11-2016, 23:34)

Na het tellen van de stemmen bij 8700 van de ruim 10.000 stembureaus had Fillon 44,1 procent van de stemmen, Juppé 28,2 procent en Sarkozy 21 procent

Sarkozy feliciteerde Juppé en Fillon. Hij zei dat hij in de tweede ronde voor Fillon stemt. ,,Ik acht Alain Juppé hoog, maar ik voel me meer verwant met de politieke keuzes die François Fillon maakt´´, zei Sarkozy.

Fillon krijgt ook de steun van Bruno Le Maire, de vermoedelijke nummer vier of vijf in het veld van zeven kandidaten. Nathalie Kosciusko-Morizet, ook in de race voor de vierde stek, zei dat ze zich achter Juppé schaart. Juppé noemde zichzelf de beste kandidaat om volgend jaar bij de presidentsverkiezingen Marine Le Pen van het rechts-populistische Front National (FN) te verslaan.