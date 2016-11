Evacuatie van schip in Het Kanaal

DOVER/ANTWERPEN - Reddingswerkers hebben zondag elf mensen geëvacueerd van een uit de koers geslagen vrachtschip. Het schip, de Saga Sky, was voor de Engelse kust bij Dover in problemen geraakt na een aanvaring met een schuit geladen met stenen.

Door ANP - 20-11-2016, 22:53 (Update 20-11-2016, 22:53)

Elf opvarenden zijn tijdens de storm van boord gehaald omdat het schip water maakte. De twaalf andere bemanningsleden zijn aan boord gebleven. Zij moeten het schip in veiligheid brengen. Het schip, de Saga Sky, is 200 meter lang en staat in Hongkong geregistreerd. Het kwam in Het Kanaal ter hoogte van Samphire Hoe, even ten zuiden van Dover, in de problemen.

Veerbootdiensten tussen Dover en Calais hebben tijdens het hoogtepunt van de storm zondagmorgen stilgelegen Na het middaguur zijn de diensten hervat.

Storm

Aan de overzijde van Het Kanaal woedde de storm ook hevig. In het centrum van Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen steigers omwaaiden en op haar terechtkwamen. In een voorstad van Antwerpen raakte een 17-jarige jongen zwaargewond door een omgewaaide boom. Parken en begraafplaatsen in de stad waren uit voorzorg gesloten. In Sint-Gillis,een gemeente in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel, waaide een schoorsteen om. Een vrouw die toevallig voorbij liep, kreeg de schoorsteen op zich. Zij is overgebracht naar een ziekenhuis. De vrouw is niet in levensgevaar.

Het treinverkeer van en naar de Belgische provincie West-Vlaanderen ondervond grote hinder door de storm. Bij de hulpdiensten stonden in deze provincie de telefoons roodgloeiend, meldden plaatselijke media. In Bretagne raakte een vrouw zwaargewond toen een boom op haar auto waaide.