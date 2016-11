Obama zwijgt mogelijk niet na vertrek

ANP Obama zwijgt mogelijk niet na vertrek

LIMA - De Amerikaanse president Barack Obama sluit niet uit dat hij zich na zijn vertrek toch weer zal mengen in maatschappelijke discussies. Toch wil hij zijn opvolger Donald Trump ook de ruimte geven de Verenigde Staten op zijn eigen manier te leiden.

Door ANP - 21-11-2016, 3:26 (Update 21-11-2016, 3:27)

Obama zei op een persconferentie in Peru dat hij na zijn vertrek als president in januari wil overwegen zich te mengen in discussies die betrekking hebben op Amerikaanse ,,waarden en idealen''. ,,Als ik denk dat het noodzakelijk is om die idealen te verdedigen, dan bekijk ik dat wel als het zover is'', zei hij.

Als Obama zich na januari inderdaad uitspreekt over de plannen van Trump, breekt hij met een politieke traditie. Voorgaande presidenten als Bill Clinton en George W. Bush onthielden zich na hun vertrek van kritiek op hun opvolgers.

De uitgaande president heeft op korte termijn hele andere plannen. Obama wil zijn werk afmaken en gaat daarna op vakantie. ,,Even uitrusten, tijd doorbrengen met mijn meisjes en een beetje schrijven en nadenken.''