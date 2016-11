Vogelgriep Duitsland breidt zich verder uit

BERLIJN - De vogelgriep breidt zich verder uit in Duitsland. Het zeer besmettelijke H5N8-virus is volgens een wetenschappelijk instituut nu ook aangetroffen bij in het wild levende vogels op het eiland Riems voor de Oostzeekust. In Mecklenburg-Vorpommern en Sleeswijk-Holstein zijn pluimveebedrijven besmet.

21-11-2016

Voor dinsdag is een crisisberaad gepland met de Duitse landbouwautoriteiten en vertegenwoordigers van dierenartsen en andere experts. Daarbij komt mogelijk ook een ophokplicht voor heel Duitsland aan de orde. Landbouwminister Christian Schmidt heeft besloten om in ieder geval met de voorbereidingen hiervoor te beginnen. ,,Wij nemen de verspreiding van de vogelgriep in Duitsland zeer serieus", zei hij.

Sinds maandag is er wel al een noodverordening van kracht. Ook kleinere bedrijven moeten nu voorzorgsmaatregelen nemen. Dat gold eerder alleen voor bedrijven met meer dan duizend dieren.

Denemarken

In Denemarken is het virus voor het eerst vastgesteld bij pluimvee. Het gaat om dieren van een hobbyboer in Ålsgårde in Noord-Seeland. Een derde van de dertig eenden overleed afgelopen weekend. Het H5N8-virus werd eerder ook al vastgesteld bij wilde vogels in het land.

Vanwege de vogelgriep geldt in Nederland sinds kort voor pluimveebedrijven een ophokplicht.