Priesters mogen abortus blijven vergeven

ANP Priesters mogen abortus blijven vergeven

VATICAANSTAD - Gewone priesters mogen ook na het einde van het Heilig Jaar vrouwen vergeven die een abortus hebben ondergaan. Dat heeft paus Franciscus besloten, blijkt uit een apostolische brief die hij zondag ondertekende en die maandag werd gepresenteerd.

Door ANP - 21-11-2016, 13:02 (Update 21-11-2016, 13:02)

De paus kondigde in 2015 al aan dat pastoors gedurende het Heilig Jaar abortus mochten vergeven. Normaal is dat recht alleen voorbehouden aan bisschoppen of speciale biechtvaders.

In de brief van zondag benadrukte Franciscus dat abortus volgens de katholieke kerk een ernstige zonde is, maar dat ,,geen enkele zonde zo zwaar is dat deze niet kan worden vergeven''. De katholieke kerk excommuniceert vrouwen die een abortus laten plegen of artsen die de operatie hebben uitgevoerd. Deze ban wordt opgeheven na officiële vergiffenis.

Het Heilige Jaar, dat was gewijd aan barmhartigheid, werd zondag afgesloten.