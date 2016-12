Dode man in kasteel Nederlander

Foto AFP/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Het uitgebrande kasteel.

SAINT-PIERREVILLE - Een smeulende hoop stenen van wat ooit een indrukwekkend Frans kasteel annex hotel was en een verkoold, onherkenbaar lichaam.

Door onze verslaggever - 23-12-2016, 7:00 (Update 23-12-2016, 7:00)

Dat is wat er over is nadat Aalt van Ramshorst woensdagochtend zijn Château La Tour in brand stak en de brandweer beschoot met een jachtgeweer. De politie gaat ervan uit dat het stoffelijk overschot van de hotelier is.

Gistermiddag pas konden – en durfden - brandweerlieden het verkoolde lichaam uit het brandkasteel halen. Ruim dertig uur na de brandmelding is het stoffelijk...