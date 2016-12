Deense politie zoekt aanslagpleger Berlijn

ANP Deense politie zoekt aanslagpleger Berlijn

AALBORG - De Tunesiër die hoogstwaarschijnlijk de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn pleegde, is mogelijk opgedoken in het noorden van Denemarken. De Deense politie meldde op Twitter dat een man die voldoet aan het signalement van de terreurverdachte is gezien in Aalborg.

Door ANP - 23-12-2016, 10:30 (Update 23-12-2016, 11:07)

De politie riep mensen op uit de buurt te blijven van het gebied waar de man is gezien, omdat er een operatie bezig is. De verdachte van de aanslag, Anis Amri, is al enkele dagen spoorloos.

App-gebruikers vinden de liveblog hier.