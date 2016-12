Kerstavonddiensten op plek aanslag Berlijn

ANP Kerstavonddiensten op plek aanslag Berlijn

BERLIJN - In de Berlijnse 'Gedächtniskirche', vrijwel op de plek waar maandag een aanslag was, hebben talrijke mensen in de diensten van kerstavond de slachtoffers van de terreur herdacht. Naast de kerk is de kerstmarkt, waar maandagavond een terrorist met een truck op de menigte inreed. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.

Door ANP - 24-12-2016, 22:40 (Update 24-12-2016, 23:12)

De geestelijke Ulrike Trautwein van de evangelische kerk riep het gehoor op ,,geen haat met haat te vergelden''. Juist op deze plek wensen wij Gods vrede'', aldus Trautwein. ,,Deze kerk is nu niet meer alleen een klacht tegen de oorlog, maar ook tegen het terrorisme geworden''.

De overblijfselen van de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in het hart van Berlijn herinneren vooral aan het leed en de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog. De kerk werd in november 1943 tijdens de geallieerde luchtaanvallen op de Duitse hoofdstad vrijwel weggebombardeerd. Na de oorlog zijn de ruïnes niet gesloopt, maar de kerk is evenmin in oude luister hersteld.