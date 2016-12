Russisch militair vliegtuig neergestort

ANP Russisch militair vliegtuig neergestort

SOTSJI - Een Russisch militair vliegtuig met 92 inzittenden aan boord is zondagochtend vlak na opstijgen in Sotsji in de Zwarte Zee gestort. Dat melden meerdere Russische persbureaus. De kans op overlevenden wordt zo goed als uitgesloten.

Door ANP - 25-12-2016, 7:38 (Update 25-12-2016, 8:40)

Reddingsdiensten hebben de wrakstukken zo’n 1,5 kilometer van de kust op een diepte tussen de vijftig en zeventig meter gelokaliseerd. Het vliegtuig, een Tupolev Tu-154, was onderweg naar Latakia in Syrië. Aan boord waren 92 mensen, onder wie het Russische Alexandrov-legerkoor dat in Syrië zou gaan optreden, journalisten en militairen.

Het Russische persbureau RIA meldt dat een niet nader genoemde veiligheidsbron heeft gezegd dat uit voorlopige gegevens blijkt dat het vliegtuig is neergestort door een technische storing of een fout van de piloot. Het persbureau Interfax meldt dat volgens een anonieme bron er geen SOS-bericht is verstuurd. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov is het nog te vroeg om te zeggen wat de oorzaak van de crash is.

Het Russische leger ondersteunt de Syrische president Bashar al-Assad in de burgeroorlog in het land. De Russische president Vladimir Poetin is op de hoogte gebracht van de crash.