Japanse premier herdenkt Pearl Harbor

ANP Japanse premier herdenkt Pearl Harbor

HONOLULU - Als eerste Japanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog bezoekt Shinzo Abe maandag Pearl Harbor, de Amerikaanse marinebasis die de Japanners in december 1941 hebben gebombardeerd. Door de verrassingsaanval kwamen 2400 mensen om het leven en de VS verloren daardoor twintig schepen en 164 vliegtuigen.

Door ANP - 26-12-2016, 4:13 (Update 26-12-2016, 4:13)

Voor Barack Obama is het bezoek in zijn nadagen als president een bekroning van zijn pogingen oude wonden tussen Japan en de VS te helen.

Obama bezocht zelf eerder dit jaar Hiroshima, waarop de Amerikaanse luchtmacht in 1945 de eerste atoombom afwierp. Hij herdacht daar bij het grafmonument de 140.000 slachtoffers. Met de tweede bom op Nagasaki beslechtten de VS de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk in het voordeel van de geallieerden.

Abe blijft twee dagen op Hawaï, waar hij is geboren en jaarlijks twee weken kerstvakantie doorbrengt.