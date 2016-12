Turkije wil luchtsteun bij al-Bab

ANKARA - Turkije wil luchtsteun van de door Amerikanen geleide coalitie in de strijd om het IS-bolwerk al-Bab in Syrië. Een woordvoerder van de Turkse president Erdogan spreekt van een 'plicht'. ,,Het niet geven van de noodzakelijke steun is onacceptabel'', zei woordvoerder Ibrahim Kalin.

Door ANP - 26-12-2016, 8:58 (Update 26-12-2016, 12:21)

Door Turkije gesteunde rebellen belegeren al-Bab al weken. Volgens het Turkse leger doodde Islamitische Staat zondag dertig burgers bij een aanval die moest voorkomen dat inwoners de stad verlaten. Zij dienen nu nog als menselijk schild.

Het Turkse leger begon bijna vier maanden geleden een operatie in Syrië om strijders van zowel IS als de Koerdische PKK te verjagen uit het grensgebied. Kilin zei dat bij de strijd rond al-Bab 226 IS-strijders zijn ,,geneutraliseerd''. In het Turkse jargon betekent dit dat zij zijn gedood, verwond of gevangengenomen.