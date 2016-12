Overvaller blijkt ook onthoofder

BORDEAUX - De Franse politie heeft in Bordeaux na een wilde achtervolging een roofovervaller gearresteerd die, zo bleek na zijn aanhouding, ook verdacht wordt van een onthoofding bij Parijs.

De negentienjarige Stepan Lutsin overviel zondag in het centrum van Bordeaux met een pistool en een sabel een fastfoodrestaurant. Hij werd aangehouden na een achtervolging en een schietpartij waarbij hij gewond raakte. Hij ligt maandag nog in een ziekenhuis, meldden Franse media.

Bij het onderzoek naar de overval stuitte de politie op het feit dat de dader wordt gezocht in verband met een brute moord in Clamart aan de zuidrand van Parijs. Donderdagmiddag kwam een vrouw in Clamart thuis en ontdekte het toegetakelde en onthoofde lichaam van haar 57-jarige man in de woning. De jongeman die bij hen inwoonde en voor wie het slachtoffer al enige tijd een toezichthoudende rol speelde, was spoorloos verdwenen en heet Stepan Lutsin.