Vliegtuig Chapecoense was te zwaar beladen

ANP Vliegtuig Chapecoense was te zwaar beladen

BOGOTA - Het vliegtuig dat op 28 november neerstortte met een deel van de Braziliaanse voetbalploeg Chapecoense aan boord, kampte met met een tekort aan brandstof. Ook was het vliegtuig 350 kilo te zwaar beladen, zo blijkt uit onderzoek van de Colombiaanse autoriteiten.

Door ANP - 27-12-2016, 4:31 (Update 27-12-2016, 4:31)

Het vliegtuig was in Bolivia opgestegen met een gewicht van 42.148 kilogram, maar het toegestane maximum was 41.800 kilo.

Uit opnames van de vluchtrecorder blijkt tevens dat de co-piloot de piloot meerdere malen waarschuwde voor het brandstoftekort en dat de piloten twee minuten voor de crash alarm sloegen.

Het toestel van de Boliviaanse maatschappij Lamia stortte neer bij Medellin. Van de 77 inzittenden overleefden slechts zes mensen de crash.

Eerder werd al duidelijk dat menselijk falen de oorzaak was.