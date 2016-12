'Syrische regering en oppositie in gesprek'

MOSKOU - De Syrische regering en leden van de Syrische oppositie zijn met elkaar in gesprek gegaan. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dinsdag.

Door ANP - 27-12-2016, 11:11 (Update 27-12-2016, 11:11)

Lavrov zei niet waar de gesprekken plaatsvinden. Hij noemde de gesprekken de mogelijke aanzet tot een uitgebreider overleg later in Astana, de hoofdstad van Kazachstan.

Eerder zei de Russische president Vladimir Poetin dat hij in Astana binnenkort onderhandelingen wil gaan houden over een staakt-het-vuren in Syrië. Iran, Turkije en de Syrische president Bashar al-Assad hebben al laten weten dat ze van de partij zullen zijn.