ANP Londens handelsmerk Big Ben zwijgt maanden

LONDEN - Toeristen die in Londen een selfie willen maken tegen de achtergrond van de Big Ben, komen de komende tijd bedrogen uit. De klok en de Elizabeth Tower waarin die huist, ondergaan een drie jaar durende renovatie en worden door steigers deels aan het zicht onttrokken. In die tijd zal het iconische geluid van de Big Ben maandenlang niet te horen zijn.

Door ANP - 28-12-2016, 7:41 (Update 28-12-2016, 7:41)

De renovatie van 34 miljoen euro moet voorkomen dat de klok onbetrouwbaar wordt. Het is de derde keer in 150 jaar dat de Big Ben stilvalt; de vorige keren waren tijdens reparatiewerkzaamheden in 1976 en 2007. De bedoeling is dat één wijzerplaat steeds zichtbaar blijft en de klok wordt nog wel geluid op bijzondere dagen, zoals dodenherdenking en Nieuwjaar.

Deskundigen noemen de staat van de klok ,,vreselijk''. De wijzers, het mechanisme en de slinger worden onder handen genomen en de wijzerplaten worden opnieuw geverfd. Daarbij krijgt de klok zijn oorspronkelijke kleuren terug, waarbij ook groen en blauw te zien zijn.

Lift

De Elizabeth Toren vertoont scheuren en de renovatie kon niet wachten tot de grootschalige restauratie van Westminster Palace, waarvan de toren onderdeel is. De parlementsgebouwen worden in de jaren twintig onder handen genomen.

In de 157 jaar oude toren wordt een lift aangebracht en de toren gaat voldoen aan de moderne veiligheidsregels. Toch verwachten de autoriteiten niet dat die lift veel zal worden gebruikt. Het beklimmen van de 334 treden van de kalkstenen wenteltrap in de 96 meter hoge toren hoort volgens hen bij de beleving van bezoekers die in de gebouwen worden rondgeleid.