'Ankara en Moskou eens over Syrisch bestand'

ANKARA/MOSKOU/BEIROET - Turkije en Rusland zijn het eens geworden over de voorwaarden voor een bestand, dat snel moet ingaan in vrijwel heel Syrië. Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde woensdag dat het de bedoeling is dat de wapens met ingang van 29 december moeten rusten.

Door ANP - 28-12-2016, 12:36 (Update 28-12-2016, 12:36)

Het plan om een wapenstilstand te bereiken is overgebracht aan partijen die zich deze maand hielden aan een bestand in Aleppo en enkele andere plaatsen die waren betrokken bij een deal tussen regering en rebellen. Een door Saudi-Arabië gesteund verbond van tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad, het HNC (Hoge Onderhandelingscomité), heeft laten weten ,,eerlijke initiatieven voor regionale bestanden te steunen''. Het Kremlin heeft echter terughoudend gereageerd op de melding van Anadolu en kon er nog geen commentaar op geven.

Het Kremlin steunt Assad. De Turkse regering is een fel tegenstander van Assad. Ze herhaalde woensdag dat er voor hem volstrekt geen rol kan zijn in de overgang van Syrië van een burgeroorlog naar vrede.