ANP Poolse chauffeur 'Berlijn' vrijdag bijgezet

GRYFINO - De Poolse chauffeur die omkwam bij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn wordt vrijdag in Banie in zijn vaderland bijgezet. Dat heeft het expeditiebedrijf waar de 37-jarige man voor werkte woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 28-12-2016, 16:41 (Update 28-12-2016, 16:41)

Lukasz Urban was de eerste van bij elkaar twaalf doden die door de aanslag op 19 december vielen. Hij was chauffeur van de vrachtwagen waarmee de vermoedelijke dader Anis Amri de drukbezochte markt bij de Gedächtniskirche opreed. De Pool werd na de aanslag dood gevonden op de bijrijdersstoel in de cabine van het voertuig. Hij was doodgeschoten.

Nadat in Duitsland al autopsie op zijn lichaam was gedaan, hebben gerechtelijke artsen in het Poolse Szczecin dat woensdag nog eens gedaan. Die verklaarden dat Urban niet uren voor de aanslag al was vermoord. Daarmee wordt de mogelijkheid opengehouden dat Urban kort voor de aanslag nog leefde en mogelijk heeft geprobeerd de terrorist te dwarsbomen. In Poolse media wordt hij afgeschilderd al een held.