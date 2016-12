'Dader Berlijn maakte selfie in vrachtwagen'

BERLIJN - De vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri, heeft kort voor het bloedbad nog een selfie verstuurd vanuit de cabine van de vrachtwagen die hij bij de aanslag gebruikte. Dat meldden Duitse media woensdag.

Door ANP - 28-12-2016, 23:17 (Update 28-12-2016, 23:17)

Hij zou in de vrachtwagen hebben gechat met geloofsgenoten. ,,Mijn broeder, alles is in orde, als God het wil. Ik ben nu in de auto, bid voor mij broeder, bid voor mij'', luidde zijn boodschap. Daarna maakte hij een foto van zichzelf.

Kort daarna reed Amri met de truck de drukbezochte kerstmarkt op waardoor elf bezoekers omkwamen. De chauffeur van de vrachtwagen had hij eerder gedood.