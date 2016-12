Kind (6) kritiek na 15 uur op ijskoud balkon

BRUSSEL - Een zesjarig jongetje is in België in kritieke toestand in het ziekenhuis beland nadat hij voor straf vijftien uur lang in zijn pyjama op een ijskoud balkon had gestaan. De Franse moeder (31) en Belgische stiefvader (21) zijn gearresteerd.

Door ANP - 29-12-2016, 12:13 (Update 29-12-2016, 12:13)

Het incident was maandag maar donderdag kwamen Belgische media met het verhaal. De hulpdiensten werden maandagavond gealarmeerd omdat het jongetje op het balkon van de woning in Sint-Joost-ten-Node het bewustzijn had verloren. De hulpverleners constateerden dat het kind duidelijke tekenen van zware ondervoeding en mishandeling vertoonde en onderkoeld was. Hij ligt inmiddels op de intensive care. Ook het tweelingzusje van de jongen vertoonde sporen van mishandeling en wordt behandeld.

Het jongetje was gestraft omdat hij zelf naar eten had gezocht in de keuken. De ouders worden beschuldigd van foltering en zitten vast.