Grote rebellengroep steunt bestand Syrië niet

DAMASCUS - De grootste rebellengroep in Syrië die volgens Rusland akkoord was met het staakt-het-vuren, heeft het bestand blijkbaar toch niet ondertekend. Ahrar al-Sham, volgens het Russische ministerie van Defensie goed voor zo'n 16.000 strijders, liet donderdagavond zelf weten ,,meerdere voorbehouden'' te hebben.

Door ANP - 29-12-2016, 20:04 (Update 29-12-2016, 20:04)

Wat de bezwaren precies zijn, zal de groepering later kenbaar maken, stelde een woordvoerder van Ahrar al-Sham op Twitter. Maar de handtekening van de rebellengroep ontbreekt dus vooralsnog. Als dat zo blijft, is het een flinke tegenslag nog voordat de wapenstilstand zou ingaan. Volgens Rusland, dat samen met Turkije het initiatief nam voor het bestand, hebben de betrokken partijen afgesproken vanaf middernacht lokale tijd de wapens te laten zwijgen. Dat is 23.00 uur Nederlandse tijd.

IS en Jabhat Fateh al-Sham (het voormalige al-Nusra) zijn ook niet bij het staakt-het-vuren betrokken. Ook de Koerdische YPG ontbreekt.