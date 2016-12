'Geen menswaardige asielopvang Duitsland'

BRUSSEL - België mag een Afghaanse vrouw met vijf kinderen niet terugsturen naar Duitsland, omdat daar een ,,menswaardige opvang'' niet is gegarandeerd. Dat heeft de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bepaald, aldus Belgische media vrijdag.

Door ANP - 30-12-2016, 7:39 (Update 30-12-2016, 7:39)

Het gezin had asiel gevraagd in Duitsland maar was doorgereisd naar België. Volgens de zogenoemde Dublin-afspraken tussen EU-landen mogen asielzoekers worden teruggestuurd naar het land waar zij oorspronkelijk asiel hebben gevraagd. Duitsland ging daar in dit geval ook mee akkoord, maar de vrouw ging in beroep.

De Belgische raad ging mee met de argumenten van de vrouw dat asielcentra in Duitsland overbevolkt zijn en dat vrouwen en kinderen in tenten of containers terechtkomen met beperkt sanitair en zonder enige vorm van privacy.