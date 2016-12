Griekse ambassadeur Brazilië vermoord

ANP Griekse ambassadeur Brazilië vermoord

RIO DE JANEIRO - De Griekse ambassadeur in Brazilië, Kyriakos Amiridis (59) is in Rio vermoord. De politie heeft volgens de omroep RJTV vrijdag laten weten vier verdachten op het oog te hebben, onder wie zijn Braziliaanse weduwe Françoise Amiridis, en haar vermoedelijke minnaar, de politieman Sérgio Gomes Moreira Filho. Moreira Filho zou al hebben bekend volgens sommige Braziliaanse media.

Door ANP - 30-12-2016, 16:27 (Update 30-12-2016, 16:27)

De vier zouden de moord op de diplomaat hebben beraamd en/of gepleegd. Er zo een liefdesrelatie in het spel zijn en de diplomaat zou in de woning waar hij in Rio verbleef, in de noordwestelijke voorstad Nova Iguaçu, om het leven zijn gebracht.

Amiridis, die bijna een jaar ambassadeur in Brazilië was, werd afgelopen woensdag door zijn vrouw als vermist opgegeven. Ze zei dat hij al twee dagen zoek was. Donderdag is de auto die de Griek had gehuurd uitgebrand gevonden. De stoffelijke resten die erin zijn aangetroffen zijn van de Griekse gezant, zo is vrijdag bevestigd.