Merkel: een jaar van zware beproevingen

BERLIJN - ,,Een jaar van zware beproevingen”, zo typeerde de Duitse bondskanselier Angela Merkel het afgelopen jaar in haar nieuwjaarsboodschap.

Door ANP - 31-12-2016, 7:27 (Update 31-12-2016, 7:27)

Toch toonde Merkel zich vrijdag vol vertrouwen over de veerkracht van het Duitse volk. ,,Als we doorgaan met onze levens en werkzaamheden, zeggen we tegen de terroristen: ,Jullie zijn van haat vervulde moordenaars, maar bepalen niet hoe we leven en willen leven. Wij zijn vrij, medemenselijk, open'.’’

Ze noemde het ,,ziekmakend’’ dat mensen die in Duitsland kwamen om bescherming te zoeken vervolgens terreurdaden begaan, verwijzend naar de aanval van Anis Amri. De Tunesische asielzoeker reed op 19 december met een gestolen vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn in. Bij die aanslag kwamen elf mensen om.

Bescherming

Merkel ging ook nog impliciet in op de kritiek die haar het afgelopen jaar ten deel viel wegens haar ruimhartige vluchtelingenbeleid. Volgens haar maken de beelden van het gebombardeerde Aleppo nogmaals duidelijk hoe ,,belangrijk en goed het is dat ons land ook het afgelopen jaar bescherming bood aan diegenen die daadwerkelijk onze bescherming nodig hebben".

Verder sprak de bondskanselier haar steun uit voor de Europese Unie. Merkel erkende dat die ,,langzaam en lastig" is en zich moet richten op taken die het beter kan dan een nationale staat. Ze waarschuwde haar landgenoten echter voor ,,de gedachte dat een gelukkige toekomst ooit mogelijk is wanneer we als land alleen verder gaan''.

Merkel, die een vierde termijn als bondskanselier ambieert en de Bondsdagverkiezingen van volgend jaar hoopt te winnen, sloot haar toespraak af met de boodschap dat er ook in 2017 moet worden gewerkt om verbondenheid, openheid, democratie en een sterke economie te waarborgen.