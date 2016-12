Vlaamse spoeddiensten hebben handen vol

ANTWERPEN - De spoedafdelingen van ziekenhuizen in Oost- en West-Vlaanden en Antwerpen hadden het zaterdag overdag al razend druk. Door gladheid op wegen en voetpaden kwamen veel mensen te vallen, vaak met botbreuken tot gevolg.

Door ANP - 31-12-2016, 19:01 (Update 31-12-2016, 19:01)

Veel mensen merkten pas dat het glad was toen het ongeluk al was geschied. Ziekenhuizen moesten extra personeel oproepen om de patiëntenstroom aan te kunnen. In Sint-Niklaas werd een intern noodplan geactiveerd nadat zo'n honderd patiënten zich hadden gemeld met mogelijke botbreuken. Een arts van een ziekenhuis in Dendermonde zei tegen de radio dat de operatielijsten voor de komende twee tot drie dagen worden aangevoerd door patiënten die zaterdagochtend binnenkwamen.