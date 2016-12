Paus vraagt om aanpak werkloosheid jongeren

VATICAANSTAD - Paus Franciscus heeft zaterdag in een eindejaarstoespraak aangedrongen op een krachtdadiger aanpak van de werkloosheid onder jongeren. Een generatie dreigt verloren te gaan aan wanhoop, migratie en werkloosheid, zei hij.

Door ANP - 31-12-2016, 20:01 (Update 31-12-2016, 20:01)

Deuren moeten voor jongeren geopend worden, ,,zodat zij kunnen dromen en kunnen vechten voor hun dromen'', zei de paus. ,,Wij hebben onze jongeren ertoe veroordeeld om geen plaats te hebben in de samenleving, omdat wij hen langzaam naar de rand van het openbare leven hebben geduwd, waardoor zij gedwongen zijn te migreren of te smeken om banen die niet meer bestaan of hun geen toekomst bieden.''

In Italië is meer dan 36 procent van de jongeren werkloos. Het land kampt ook met een toestroom van migranten uit Afrika.