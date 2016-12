Man roept 'bom, bom, bom' in Berlijn

BERLIJN - De politie in Berlijn heeft een man opgepakt die bij de oudejaarsviering bij de Brandenburger Poort 'bom, bom, bom' riep. #nichtlustig (niet grappig), twitterde de politie ,,Hij viert #Welcome2017 nu bij ons.''

Door ANP - 31-12-2016, 22:05 (Update 31-12-2016, 22:05)

Het oudejaarsfeest in Berlijn is het grootste in heel Duitsland. Er zijn tienduizenden mensen op afgekomen. Rond 21.45 uur meldde de politie dat het feestterrein wegens de grote toeloop was afgesloten.

Het feest is met extra veiligheidsmaatregelen omgeven. Mensen werden voordat zij het gebied binnen mochten gefouilleerd en ze mochten geen rugzakken of andere grote tassen meenemen. Op toegangswegen waren betonblokken geplaatst om een aanslag zoals die van 19 december op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad tegen te gaan.

Ook was extra politie op de been om berovingen en aanrandingen zoals vorig jaar in de nieuwjaarsnacht in Keulen te voorkomen. De politie liet weten na een melding van een aanranding een verdachte te hebben aangehouden.