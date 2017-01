Zieke koningin Elizabeth mist kerkdienst

ANP Zieke koningin Elizabeth mist kerkdienst

LONDEN - De Britse koningin Elizabeth zal zondag niet de gebruikelijke nieuwjaarsdienst bijwonen. Ze is nog steeds ziek. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. ,,De koningin voelt zich niet goed genoeg om naar de kerk te gaan. Ze is nog herstellende van een zware verkoudheid'', aldus de verklaring van het paleis.

Door ANP - 1-1-2017, 11:05 (Update 1-1-2017, 12:14)

De 90-jarige vorstin, die formeel het hoofd is van de Anglicaanse kerk en als zeer gelovig bekend staat, miste ook al de dienst op eerste kerstdag. Dat was voor het eerst in bijna dertig jaar jaar. Ook haar echtgenoot prins Philip (95) werd in de week voor Kerst geveld door de griep, waardoor het koninklijk paar pas later dan gepland per helikopter naar het buitenverblijf in Sandringham ging. Philip was sneller op de been en was wel aanwezig bij de kerstviering in de parochiekerk van de Heilige Maria Magdalena.

Na meer dan zestig jaar op de troon beperkt koningin Elizabeth haar internationale reizen maar in Groot-Brittannië is ze nog geregeld aanwezig bij officiële gelegenheden. Buckingham Palace liet op 20 december weten dat ze om de werkdruk te verminderen afscheid neemt als beschermvrouw van verscheidene charitatieve organisaties en andere instellingen.