Erdogan blijft vechten tegen terrorisme

ISTANBUL - President Erdogan heeft zondag gezegd dat Turkije tot de laatste snik zal vechten tegen elke vorm van terrorisme en instanties die dat steunen. Hij reageerde op de schietpartij tijdens nieuwjaarsnacht in een populaire nachtclub in Istanbul. Een nog onbekende dader opende het vuur op de feestende menigte en doodde 39 mensen, onder wie een aantal buitenlanders. Een van de slachtoffers is een Turk met een Belgisch paspoort. Ook kwam een jonge Israëlische vrouw om.

Door ANP - 1-1-2017, 14:33 (Update 1-1-2017, 14:33)

,,Als natie zullen we tot het eind toe vechten tegen niet alleen gewapende aanvallen van terroristen en hun handlangers, maar ook tegen hun economische, politieke en sociale aanvallen'', liet Erdogan in een schriftelijke verklaring weten. ,,Ze proberen chaos te creëren, onze mensen te demoraliseren en ons land te destabiliseren met afschuwelijke aanslagen gericht op burgers. We zullen als natie de kalmte bewaren, nog dichter bij elkaar staan en we zullen nooit wijken voor deze smerige praktijken''.