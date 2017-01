Eerste bestorming Spaanse enclave van 2017

CEUTA - In de eerste uren van dit jaar hebben meer dan 1100 migranten de hekwerken rond de Spaanse Noord-Afrikaanse enclave Ceuta bestormd. Spaanse en Marokkaanse grensbewakers probeerden de massale grensoverschrijding te voorkomen. Daarbij zijn vijf Spaanse en talrijke Marokkaanse agenten gewond geraakt, volgens meldingen van Spaanse media.

Door ANP - 1-1-2017, 20:21 (Update 1-1-2017, 20:21)

De aanstormende migranten, veelal mensen uit zwart-Afrika, gedroegen zich georganiseerd en erg gewelddadig, volgens de autoriteiten. Het is uiteindelijk maar twee mensen gelukt over de hekwerken te klimmen en op Spaanse bodem terecht te komen. Zij moesten met verwondingen naar een ziekenhuis worden gebracht.

Ceuta in Noord-Afrika is al zeshonderd jaar Portugees of Spaans grondgebied en ligt aan de Straat van Gibraltar, ongeveer 15 kilometer van de Spaanse kust verwijderd. Het stukje EU in Afrika wordt langs de 8 kilometer lange grens afgeschermd door een dubbele rij van 6 meter hoge hekwerken. Toch proberen vaak mensen die naar Europa willen die hekwerken te trotseren.