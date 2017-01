Afghaan steekt zich in brand in supermarkt

GAIMERSHEIM - Een negentienjarige asielzoeker heeft zich maandag in brand gestoken in een supermarkt in het Duitse Gaimersheim (Beieren). De Afghaan is volgens de politie met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Door ANP - 2-1-2017, 11:44 (Update 2-1-2017, 11:44)

De man zou in de supermarkt benzine over zichzelf hebben gegoten. Daarna stak hij zichzelf aan. Het vuur kon volgens de politie snel worden geblust. Het motief van de Afghaan is nog onduidelijk. Hij zou de brandstof hebben gekocht bij een tankstation. Ook had hij een mes bij zich.