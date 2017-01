'Netanyahu wordt ondervraagd door politie'

JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt waarschijnlijk maandag ondervraagd door de politie over beschuldigingen van corruptie. Dat meldden Israëlische media. De premier zou voor tienduizenden euro's aan cadeaus hebben ontvangen van Israëlische en buitenlandse zakenlieden.

Door ANP - 2-1-2017, 13:08 (Update 2-1-2017, 13:08)

Volgens Israel Radio kan Netanyahu de rechercheurs maandagavond verwachten. De politie en het ministerie van Justitie wilden niks zeggen over het tijdstip van de ondervraging, of over de aard van het onderzoek. Fotografen hielden maandag de wacht bij de residentie van de premier, maar op het terrein waren grote zwarte schermen neergezet om pottenkijkers tegen te gaan.

Israëlische media meldden dat er niet alleen een onderzoek naar de premier loopt vanwege de cadeaus die hij ontving. Over dat tweede onderzoek zijn vooralsnog geen details uitgelekt.