50 doden bij bendeoorlog gevangenis Brazilië

ANP 50 doden bij bendeoorlog gevangenis Brazilië

MANAUS - Bij een gevangenisopstand in de Braziliaanse deelstaat Amazonas zijn zondag en maandag zeker vijftig doden gevallen.

Door ANP - 2-1-2017, 15:12 (Update 2-1-2017, 15:38)

Braziliaanse media berichtten dat de strijd tussen twee drugsbendes in het gevangeniscomplex de oorzaak van de uitbarsting van het geweld is geweest.

De misdadigers gingen bruut te werk en volgens bronnen in het forensisch instituut in de hoofdstad van Amazonas, Manaus, zijn talrijke lichaamsdelen uit het gevangeniscomplex gebracht die geïdentificeerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld veertig hoofden.

Omdat de lichamen van slachtoffers zo zijn toegetakeld, is het moeilijk vast te stellen hoeveel doden er precies zijn gevallen. Maar alles wijst erop dat dit de bloedigste gevangenisopstand in het land is sinds die in 1992 in de penitentiaire inrichting Carandiru in de deelstaat São Paulo. Toen vielen 111 doden.

De strijd zou zijn losgebarsten nadat enkele gevangen waren ontsnapt. Twee criminele bendes, de Primeiro Comando da Capital (PCC) en de Família do Norte, zouden elkaar zondagmiddag zijn aangevallen in de Anísio Jobim-gevangenis ten noorden van de stad Manaus.

De minister van Veiligheid van de deelstaat, Sérgio Fontes, zei tegen de media dat de opstand na ruim 15 uur voorbij was en dat de bewakers die in gijzeling waren genomen, zijn vrijgelaten.