Paus eist optreden tegen seksueel misbruik

VATICAANSTAD - Paus Franciscus heeft in een brief alle bisschoppen opgeroepen zich strikt te houden aan het zerotolerancebeleid ten aanzien van geestelijken die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen. Hij vroeg vergiffenis voor ,,een zonde waarvoor we ons diep schamen''.

Door ANP - 2-1-2017, 18:50 (Update 2-1-2017, 18:50)

De leider van de Rooms-Katholieke Kerk verstuurde het epistel op 28 december, maandag maakte het Vaticaan de inhoud bekend. ,,Ik wil graag dat wij opnieuw onze absolute betrokkenheid laten zien om ervoor te zorgen dat deze gruweldaden nooit meer voorkomen in ons midden.''

Sinds zijn aantreden in 2013 heeft Franciscus vaker stappen ondernomen om seksueel misbruik in kerkelijke kring uit te bannen en kinderen daartegen te beschermen, maar veel slachtoffers vinden dat niet genoeg. Zo zijn bisschoppen die misbruik hebben getolereerd of met de mantel der liefde hebben bedekt vaak niet ter verantwoording geroepen.

,,De kerk erkent de zonden van enkele van haar leden: het lijden, de ervaringen en de pijn van minderjarigen die seksueel zijn misbruikt door priesters. Het is een zonde waarvoor we ons diep schamen'', aldus de paus.