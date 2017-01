Jacht op schutter nachtclub nog in volle gang

ISTANBUL - De klopjacht op de dader van de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul was dinsdag nog in volle gang. De Turkse politie heeft volgens de BBC inmiddels twaalf mensen opgepakt in het onderzoek naar het bloedbad. Het is nog onduidelijk waar zij precies van worden verdacht.

3-1-2017

Turkse media toonden dinsdag een 'selfie-video' van de vermoedelijke schutter. Te zien is hoe de man zwijgend over het Taksimplein loopt in Istanbul. Het is nog onduidelijk of hij dat voor of na de aanslag deed, bericht Al Jazeera.

Volgens Turkse media vermoedt de politie dat het om een man van rond de 25 jaar oud gaat uit Centraal-Azië, mogelijk uit Kirgizië, Oezbekistan of het noordwesten van China. Vicepremier Numan Kurtulmus zei dat de autoriteiten onder meer beschikken over vingerafdrukken van de man.

Bij de schietpartij in Reina kwamen 39 mensen om het leven. De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat.