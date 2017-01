Kapitein rampschip Jakarta riskeert celstraf

JAKARTA - De Indonesische autoriteiten vervolgen de kapitein van het rampschip waarop zondag brand uitbrak, met 23 doden en tientallen gewonden tot gevolg. De 51-jarige man kan tot tien jaar achter de tralies verdwijnen, liet de politie dinsdag weten aan The Jakarta Post.

Het passagiersschip Zahro Express vloog zondag kort na vertrek uit Jakarta in brand. Volgens de politie voeren in totaal 191 reizigers mee, terwijl de kapitein beweerde dat er minder dan 100 passagiers aan boord waren. De man is daardoor mogelijk schuldig aan aan nalatigheid. Hij zou hebben geweten dat teveel mensen aan boord waren.

Volgens sommige berichten verliet de kapitein bovendien als eerste het schip toen het vuur om zich heen greep. Hij zou later uit zee zijn gered. ,,Als de kapitein als eerste sprong, is hij geen echte kapitein'', zei een hoge functionaris van het ministerie van Transport eerder tegen lokale media.