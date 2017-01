Zesurige werkdag Zweden gaat niet door

GÖTEBORG - Een experiment voor een zesurige werkdag in Zweden is op een teleurstelling uitgelopen. Het experiment begon twee jaar geleden in Göteborg, maar de voordelen voor de werknemers blijken niet op te wegen tegen de extra kosten, blijkt uit voorlopige resultaten.

Door ANP - 4-1-2017, 6:36 (Update 4-1-2017, 6:36)

Zo moesten er 17 extra personeelsleden worden aangenomen om de 68 verzorgers van één bejaardentehuis van de normale achturige werkdag naar een zesurige werkdag te laten gaan. Dat kostte 12 miljoen kronen (1,25 miljoen euro) extra.

Wel toonde het experiment aan dat de medewerkers zich gezonder voelden, dat er minder ziekteverzuim was en dat ook de patiënten beter verzorgd werden door de bejaardenverzorgers.

Het Göteborg-experiment is slechts een van de vele proeven die het Scandinavische land doet om de zo geroemde Zweedse verzorgingsstaat nóg beter te maken.

Het experiment werd door de hele wereld gevolgd, omdat Zweden als rolmodel wordt gezien als het gaat om arbeidsvoorwaarden.