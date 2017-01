Donald Trump geeft eindelijk persconferentie

NEW YORK - De Amerikaanse gekozen president Donald Trump geeft op 11 januari eindelijk een persconferentie. Dat is de dag nadat de huidige president Barack Obama een afscheidsspeech geeft aan het Amerikaanse volk. De persconferentie is de eerste die Trump geeft na zijn verkiezing.

Door ANP - 4-1-2017, 6:39 (Update 4-1-2017, 6:39)

De laatste persconferentie die Trump gaf was al in juli, nog ver voor de verkiezingen. Hij geeft er de voorkeur aan om via Twitter zijn mening te geven en aankondigingen te doen. Hij beantwoordt slechts sporadisch vragen van journalisten.