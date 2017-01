CIA-ondervrager Saddam Hoessein: VS zat fout

ANP CIA-ondervrager Saddam Hoessein: VS zat fout

LONDEN - De Verenigde Staten moeten zich schamen over hun inval in Irak. Dat zegt John Nixon tegen de BBC. Hij was in 2003 de CIA-specialist die dictator Saddam Hoessein dagenlang ondervroeg.

Door ANP - 4-1-2017, 10:12 (Update 4-1-2017, 10:12)

Tijdens de verhoren werd volgens Nixon duidelijk dat Hoessein nooit plannen heeft gehad aanvallen met chemische wapens uit te voeren. Ook bleek uit de ondervragingen dat Irak geen massavernietigingswapens meer had.

John Nixon heeft een boek geschreven over zijn ervaringen. In Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein beschrijft Nixon dat de Amerikaanse regering alles behalve blij was met zijn bevindingen. ,,We werden gezien als een mislukking."

George W. Bush

Nixon trekt in zijn boek fel van leer tegen de toenmalige president George W. Bush. De president hoorde alleen maar wat hij wilde horen, zegt Nixon. Bush stond buiten de realiteit en werd omringd door jaknikkers, aldus Nixon.

De CIA-ondervrager vertelde verder tegen de BBC dat Hoessein een man van ongelofelijke tegenstellingen was. ,,Hij had humor, was charmant en heel beleefd, maar kon ook in woede uitbarsten en was extreem argwanend."