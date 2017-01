Anis Amri gebruikte wapen ook in Berlijn

ROME - Het wapen waarmee Anis Amri in Milaan op de Italiaanse politie schoot, is ook gebruikt om de Poolse vrachtwagenchauffeur Lukasz Urban in Berlijn mee dood te schieten. Dat heeft ballistisch onderzoek aangetoond. Amri reed op 19 december met de Poolse vrachtwagen op de kerstmarkt in Berlijn in op bezoekers.

Door ANP - 4-1-2017, 11:49 (Update 4-1-2017, 11:49)

Het ballistisch onderzoek van wapen en projectielen is door zowel Italiaanse als Duitse experts uitgevoerd, deelde de Italiaanse justitie woensdag mee. De conclusie houdt in dat de Tunesische aanslagpleger na zijn daad met het wapen op zak door Europa en ook door Nederland reisde. Hij zou onder meer Nijmegen hebben aangedaan. Amri reisde verder via Frankrijk naar Italië, waar hij op 23 december bij het station van de voorstad Sesto San Giovanni van Milaan door de politie werd doodgeschoten.

Door de aanslag kwamen twaalf mensen om het leven, inclusief de Poolse chauffeur.