Le Pen wil ECU-systeem in plaats van euro

ANP Le Pen wil ECU-systeem in plaats van euro

PARIJS - De Franse presidentskandidate Marine Le Pen wil terug naar een soort Europese rekeneenheid voor de verschillende munten, een ECU, zoals deze voorloper van de euro heette. Le Pen heeft vaak gezegd dat ze van de euro af wil, maar niet waar ze dan wel naartoe wil.

Door ANP - 4-1-2017, 14:51 (Update 4-1-2017, 14:51)

Ze verduidelijkte woensdag dat ze een gezamenlijk stelsel wenst voor verschillende Europese munten. De verschillende Europese munten werden in 1979 in bepaalde verhoudingen samengenomen in een stelsel (Europees Monetair Stelsel). Dat moest voorkomen dat de muntwaarden te veel schommelden. De rekeneenheid was gebaseerd op 'een mandje' met Europese munten en werd daarom ook wel 'korfmunt' genoemd.

Het aandeel van de munt in de korf werd bepaald door de economie van het betrokken land. De Duitse mark was doorgaans goed voor bijna een derde van 'de korf' en de gulden bijna 10 procent. In 1999 werd de ECU geschiedenis met de komst van de euro, die aanvankelijk ook 'ecu' zou heten.

De populist Le Pen leidt het nationalistische Front National, dat op economisch gebied protectionisme nastreeft. In peilingen heeft Le Pen momenteel circa een kwart van de ondervraagden achter zich.