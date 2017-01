Nieuwe editie Mein Kampf 85.000 keer verkocht

MÜNCHEN - De nieuwe wetenschappelijke editie van Hitlers boek Mein Kampf is een jaar na verschijnen 85.000 keer over de toonbank gegaan. ,,Deze verkoopcijfers hebben ons overvallen, daar had niemand rekening mee gehouden'', zei de directeur van het Zuid-Duitse Instituut voor Hedendaagse Geschiedenis Andreas Wirsching over de uitgave.

Door ANP - 5-1-2017, 5:47 (Update 5-1-2017, 5:47)

De editie waarin de originele tekst van Hitler voorzien is van kritisch-wetenschappelijk commentaar, verscheen op 8 januari 2016 en is 2000 pagina's dik. Het doel van het instituut was de wind uit de zeilen te nemen van diegenen die het boek zonder commentaar zouden willen uitgeven, omdat de auteursrechten 70 jaar na de dood van Hitler zijn verlopen. ,,Het zou onverantwoord zijn geweest deze tekst zomaar te laten rondzwerven'', zei Wirsching.