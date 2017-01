Onderzoek naar 'Belgisch Antarctica'

ANP Onderzoek naar 'Belgisch Antarctica'

BRUSSEL - Mogendheden die zich over de Zuidpool ontfermen, gaan een onderzoek instellen naar wat België er allemaal uitspookt. De Belgische poolreiziger Alain Hubert zorgt er rond de Belgische Zuidpoolbasis Prinses Elisabeth voor zo veel ophef, dat de internationale gemeenschap onder leiding van Noorwegen een onderzoek instelt, meldden Belgische media donderdag.

Door ANP - 5-1-2017, 10:12 (Update 5-1-2017, 11:01)

De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Elke Sleurs, heeft bevestigd dat de landen die het internationale verdrag hebben getekend dat Antarctica beschermt (ATCM) ,,al lange tijd erg ongerust zijn over de Belgische activiteiten op de Zuidpool''. Ze zei ook dat er dit jaar door het geruzie tussen Brussel en Hubert voor het eerst sinds lang geen wetenschappelijke missie naar de Zuidpool gaat.

Hubert, die op de basis zou wonen, zou er toeristische poolreizen organiseren en een landingsbaan willen aanleggen. De Belg is oprichter van de inmiddels vijftien jaar oude International Polar Foundation (IPF), een stichting in Brussel die volgens de website een nieuwe link wil leggen ,,tussen wetenschap en samenleving''. Op de website staat ook dat de de Prinses Elisabethbasis een creatie van de IPF is die exclusief door deze stichting wordt geëxploiteerd. De IPF heeft hierover in verscheidene rechtszaken gelijk gekregen.

Hubert en de Belgische overheid hebben al jaren ruzie over wie het op de basis voor het zeggen heeft.