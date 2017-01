New York wordt steeds veiliger

ANP New York wordt steeds veiliger

NEW YORK - New York wordt steeds veiliger. Dat kon politiecommissaris James O'Neill tevreden zeggen bij de presentatie van de misdaadcijfers van 2016. Sinds de jaren negentig zijn zijn die niet zo laag geweest. Afgelopen jaar waren er in de metropool voor het eerst minder dan duizend schietpartijen: 998. Het aantal moorden daalde tot 335. Aan het eind van de vorige eeuw werden er jaarlijks regelmatig 5000 respectievelijk 2000 gevallen geregistreerd.

Door ANP - 5-1-2017, 14:20 (Update 5-1-2017, 14:20)

,,In die tijd kon je niet vertellen wat de kleur van de treinstellen in de metro was, zoveel graffiti zat erop'', zei O'Neill, opgegroeid in East Flatbush, Brooklyn in The New York Times. ,,Ik herinner me dat levendig. Ik kan jullie uit eerste hand zeggen dat het toen een heel andere stad was.'' Wel liggen de vijf gewelddadigste districten nog steeds in Brooklyn en de Bronx.

De gestage afname van de criminaliteit is volgens O'Neill vooral te danken aan de gerichtere aanpak van gangs. In 2016 werden bij 107 zorgvuldig voorbereide politieacties meer dan duizend bendeleden, drugsdealers en handlangers gearresteerd. Ze draaiden bovendien langer de gevangenis in door betere bewijsvoering.