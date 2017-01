Twee doden door aanslag met autobom Izmir

ANP Twee doden door aanslag met autobom Izmir

IZMIR - De aanslag met een autobom in het Turkse Izmir heeft een politieman en een medewerker van het gerechtsgebouw, waar de explosie plaatshad, het leven gekost. Volgens de gouverneur van Izmir zijn er ook nog vijf mensen gewond geraakt, van wie een paar ernstig.

Door ANP - 5-1-2017, 15:10 (Update 5-1-2017, 16:05)

De politie schoot nog voordat de bom afging twee vermoedelijke terroristen dood, die de auto voor de deur van het pand van Justitie parkeerden. Zij waren bewapend met kalasjnikovs en handgranaten. Een tweede voertuig, die waarschijnlijk ook toebehoorde aan de daders, is gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Er wordt nog jacht gemaakt op een derde verdachte.

Izmir is na Istanbul en Ankara de grootste stad van Turkije. Het land heeft te kampen met terroristisch geweld van twee kanten: Koerdische separatisten en soennitische extremisten. In de nieuwjaarsnacht schoot een terrorist 39 mensen dood in en bij een nachtclub in Istanbul. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.